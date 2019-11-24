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Британский журнал показал Украину без Крыма 

Lenta.ru 25 минут назад
Британский журнал показал Украину без Крыма
Фото: РИА Новости
Британский журнал The Economist показал на видео карту Украины без Крыма, а затем удалил запись по просьбе украинской стороны. Соответствующее обращение к изданию появилось на официальной странице Посольства Украины в Великобритании и Северной Ирландии в Twitter 23 ноября.
Посольство выразило надежду, что «известное во всем мире и надежное СМИ» изменит карту. Также в публикации говорится, что «Крым — это Украина».
Видео было опубликовано 23 ноября. В нем рассказывалось о возможном импичменте президента США Дональда Трампа и упоминалось дело в отношении Байдена-младшего — сына бывшего вице-президента страны Джо Байдена. Издание показало в ролике карту Украины с изображением президента страны Владимира Зеленского, но без полуострова Крым.
The Economist уже удалил видео со своего сайта и всех страниц издания в социальных сетях.
Ранее в Крыму оценили стратегию Украины по возвращению полуострова. Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что все стратегии бессмысленны. Он посоветовал киевским политикам заняться разработкой стратегии добрососедства с Россией.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результатов и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечал нормам международного права.
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Теги:
В мире , Украина , Юрий Гемпель , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , ЕС , The Economist , Республика Крым , Великобритания
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