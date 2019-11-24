Британский журнал показал Украину без Крыма

Британский журнал The Economist показал на видео карту Украины без Крыма , а затем удалил запись по просьбе украинской стороны. Соответствующее обращение к изданию появилось на официальной странице Посольства Украины в Великобритании и Северной Ирландии в Twitter 23 ноября.

. @TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.

#crimeaisukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yoT9NY3P3W— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 ноября 2019 г. Посольство выразило надежду, что «известное во всем мире и надежное СМИ» изменит карту. Также в публикации говорится, что «Крым — это Украина».

Видео было опубликовано 23 ноября. В нем рассказывалось о возможном импичменте президента США Дональда Трампа и упоминалось дело в отношении Байдена-младшего — сына бывшего вице-президента страны Джо Байдена . Издание показало в ролике карту Украины с изображением президента страны Владимира Зеленского , но без полуострова Крым.

The Economist уже удалил видео со своего сайта и всех страниц издания в социальных сетях.

Ранее в Крыму оценили стратегию Украины по возвращению полуострова. Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что все стратегии бессмысленны. Он посоветовал киевским политикам заняться разработкой стратегии добрососедства с Россией.