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На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,3 

News.ru + ещё 4 45 минут назад
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,3
Фото: DanitaDelimont.com/Global Look Press
Сейсмологи зафиксировали на Аляске землетрясение магнитудой 6,3. Подземные толчки произошли в воскресенье в 06:24 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 25,1 км. О гибели людей и материальном ущербе информации пока не поступало.
Геологическая служба США предупредила граждан о готовности к новым землетрясениям и толчкам, сообщает PenNews.
Ранее News.ru сообщал о землетрясении в Киргизии. Его эпицентр находился на глубине 10 км в 260 км на юг от Алма-Аты. Сейсмособытию был присвоен 10.0 энергетический класс.
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Теги:
В мире , Происшествия , США , Аляска
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