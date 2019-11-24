На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,3

Сейсмологи зафиксировали на Аляске землетрясение магнитудой 6,3. Подземные толчки произошли в воскресенье в 06:24 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 25,1 км. О гибели людей и материальном ущербе информации пока не поступало.

Геологическая служба США предупредила граждан о готовности к новым землетрясениям и толчкам, сообщает PenNews.

Ранее News.ru сообщал о землетрясении в Киргизии. Его эпицентр находился на глубине 10 км в 260 км на юг от Алма-Аты. Сейсмособытию был присвоен 10.0 энергетический класс.