Салливан объяснил улучшение диалога с Россией

Салливан связал улучшение диалога с Россией с выполнением минских договоренностей

"Первый заместитель госсекретаря Салливан подтвердил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение отношений зависит от выполнения Москвой минских договоренностей и отказа от усилий подорвать наши демократические процессы", — говорится в распространенном в субботу сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

В ходе беседы, состоявшейся на полях министерского заседания "двадцатки", стороны обсудили "широкий круг региональных и двусторонних вопросов, включая такие вызовы международной безопасности, как КНДР и Сирия", отметил Госдеп . Салливан и Лавров также рассмотрели сотрудничество в борьбе с терроризмом и стратегическую безопасность. Американский дипломат вскоре должен отправиться в Москву на должность посла.

Как сообщал журналистам Лавров, ключевой темой встречи стали "многочисленные проблемы", накопившиеся в отношениях Москвы и Вашингтона, и пути их урегулирования в свете прохождения Салливаном процедуры утверждения послом США в России.

Минские соглашения

Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины. Минские договоренности остаются нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов.