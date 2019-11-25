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Трамп отправил в отставку министра ВМС США 

Российская Газета + ещё 9 42 минуты назад
Трамп уволил министра ВМС США
Фото: AP Photo/Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп заявил, что министр военно-морских сил Ричард Спенсер отправлен в отставку. Об этом американский лидер написал в своем Twitter, поблагодарив Спенсера за службу и ответственность.
Глава Белого дома также сообщил, что предложит на пост министра ВМС адмирала и нынешнего посла в Норвегии Кена Брэйтуэйта. Его Трамп охарактеризовал как человека "великих достижений и успехов" и выразил надежду, что Брэйтуэйт проделает потрясающую работу.
До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
Напомним, в воскресенье появилась информация о том, что у Спенсера были разногласия с Трампом по поводу наказания Галлахера. Военнослужащего обвиняли в убийствах мирных жителей и взятого в плен боевика ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"), а также угрозах в отношении свидетелей. Летом этого года суд оправдал Галлахера по большинству из предъявленных ему обвинений. Однако Спенсер решил исключить военнослужащего из спецназа и понизить в звании. Трамп выступил против такого шага, вызвав недовольство министра ВМС.
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Комментарии1 
Теги:
В мире , Армия , США , Марк Эспер , Ричард Спенсер , Дональд Трамп , Пентагон , Исламское государство , РИА Новости
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