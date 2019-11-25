Трамп уволил министра ВМС США

Трамп отправил в отставку министра ВМС США

Глава Белого дома также сообщил, что предложит на пост министра ВМС адмирала и нынешнего посла в Норвегии Кена Брэйтуэйта. Его Трамп охарактеризовал как человека "великих достижений и успехов" и выразил надежду, что Брэйтуэйт проделает потрясающую работу.

До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.