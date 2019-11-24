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СМИ: в Чили неизвестные в ходе акции протеста ограбили банк 

ТАСС + ещё 3 17 минут назад
Воспользовались беспорядками: в Чили ограбили банк
Фото: globallookpress.com
Отделение одного из чилийских банков на окраине Сантьяго было ограблено в ходе очередных антиправительственных выступлений. Преступники забрали из хранилища примерно 150 млн песо (порядка $190 тыс.), $16 тыс., €3,8 тыс. и две единицы огнестрельного оружия, сообщила в субботу газета El Comercio.
По данным властей, злоумышленники использовали кислородные резаки, чтобы проникнуть в здание. Кроме того, было зарегистрировано еще по меньшей мере пять нападений на магазины и два поджога торговых центров.
Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, начались в Сантьяго 14 октября, когда власти решили повысить стоимость проезда в метро. Позднее манифестации охватили и другие города. Жертвами насилия в ходе беспорядков стали более 20 человек, свыше 2,3 тыс. получили травмы. Из-за сложившейся ситуации власти отказались от проведения саммита лидеров стран — участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре и Конференции ООН по изменению климата в декабре.
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил в конце октября, что правительство направит в Национальный конгресс (парламент) пакет мер социальной поддержки, включающий увеличение размера пенсий, снижение тарифов на электричество и цен на лекарства, а также установление минимального гарантированного дохода. В середине ноября парламент согласовал шаги по выработке и утверждению новой конституции, что было одним из требований протестующих.
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Теги:
В мире , Криминал , Происшествия , Себастьян Пиньера , АТЭС , ООН , МВД , Чили
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