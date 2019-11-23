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Журналиста Чуденцова задержали на белорусско-польской границе 

Инфо 24 4 часа назад
Журналиста задержали на белорусско-польской границе
Фото: РИА Новости
Белоруссий журналист, главред издания by24.org Владимир Чуденцов задержан по подозрению в хранении наркотиков, сообщает белорусская служба «Радио Свобода».
Журналиста задержали в поезде Брест — Варшава на белорусско-польской границе. Таможенники обнаружили в его сумке пакет с неустановленным веществом, рассказала мать Чуденцова Нина Зуева. Еще несколько пакетов обнаружили во время обыска в квартире в Минске, где проживают журналист и его мать.
Нина Зуева рассказала «Еврорадио», что во время поездки ее сын отошел в туалет, оставив сумку, после чего в ней нашли наркотики. Она считает, что наркотики в квартиру могли подбросить, поскольку «у нас дверь не закрывается».
«Он не пил, не курил, не употреблял. И будем честны — на наркотики у него никогда денег не было», — добавила мать журналиста.
Автор телеграм-канала NEXTA Степан Путило считает, что «Владимиру Чуденцову подбросили наркотики из-за подозрений в причастности к каналу NEXTA». В ютьюбе NEXTA появился ролик, где сказано, что Чуденцову могли отомстить за то, что он помогал в создании фильма «Лукашенко. Уголовные материалы».
В МВД Белоруссии пока не комментировали задержание журналиста.
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Теги:
В мире , СНГ , МВД , радио "Свобода" , Варшава
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