Журналиста задержали на белорусско-польской границе

Журналиста Чуденцова задержали на белорусско-польской границе

Белоруссий журналист, главред издания by24.org Владимир Чуденцов задержан по подозрению в хранении наркотиков, сообщает белорусская служба «Радио Свобода».

Журналиста задержали в поезде Брест — Варшава на белорусско-польской границе. Таможенники обнаружили в его сумке пакет с неустановленным веществом, рассказала мать Чуденцова Нина Зуева. Еще несколько пакетов обнаружили во время обыска в квартире в Минске, где проживают журналист и его мать.

Нина Зуева рассказала «Еврорадио», что во время поездки ее сын отошел в туалет, оставив сумку, после чего в ней нашли наркотики. Она считает, что наркотики в квартиру могли подбросить, поскольку «у нас дверь не закрывается».

«Он не пил, не курил, не употреблял. И будем честны — на наркотики у него никогда денег не было», — добавила мать журналиста.

Автор телеграм-канала NEXTA Степан Путило считает, что «Владимиру Чуденцову подбросили наркотики из-за подозрений в причастности к каналу NEXTA». В ютьюбе NEXTA появился ролик, где сказано, что Чуденцову могли отомстить за то, что он помогал в создании фильма «Лукашенко. Уголовные материалы».

МВД Белоруссии пока не комментировали задержание журналиста.