Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В истории с танкером под Одессой нашли странности
В истории с танкером под Одессой нашли странности
Происшествия
Рогозин доложил Путину о графике строительства "Восточного"
Рогозин доложил Путину о графике строительства "Восточного"
Политика
Зеленский предложит новую инициативу по Донбассу
Зеленский предложит новую инициативу по Донбассу
В мире
В СВР отреагировали на инцидент в Южно-Китайском море
В СВР отреагировали на инцидент в Южно-Китайском море
Политика

Ляшко пожаловался на охрану Зеленского 

Вести.Ru 23 минуты назад
Ляшко пожаловался на охрану Зеленского
Фото: ТАСС
Госохрана не пустили бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко к мемориалу жертвам голодомора в ходе мероприятий с участием украинского президента Владимира Зеленского. Как пожаловался в "Фейсбуке" сам Ляшко, он "впервые не смог поставить свечку" у мемориала, куда "каждый год приходит вместе с тысячами украинцев".
Ни при одной власти не было такого, чтобы вход к мемориалу памяти был по пригласительным из офиса президента, добавил он.
Позже, пишет Ляшко, ему все же удалось пройти к мемориалу.
"Эта трагедия и моя личная. Бабушка рассказывала, что наша родня на Луганщине тоже пострадала от голода", — добавил бывший нардеп.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Вести.Ru: последние новости
Керченская провокация: разногласия разрешить не удалось Керченская провокация: разногласия разрешить не удалось Британия отказывается возвращать Маврикию архипелаг Чагос Британия отказывается возвращать Маврикию архипелаг Чагос Еще одно государство отозвало признание Косова Еще одно государство отозвало признание Косова 
Теги:
В мире , Украина , Олег Ляшко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В истории с танкером под Одессой нашли странности
В истории с танкером под Одессой нашли странности 13
Рогозин доложил Путину о графике строительства «Восточного»
Рогозин доложил Путину о графике строительства «Восточного» 26
Зеленский предложит новую инициативу по Донбассу
Зеленский предложит новую инициативу по Донбассу 61
В СВР отреагировали на инцидент в Южно-Китайском море
В СВР отреагировали на инцидент в Южно-Китайском море 84
Украинских военных подорвали в Донбассе
Украинских военных подорвали в Донбассе 432
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
00:25
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
Шоу-бизнес
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия Другое
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение