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В Киеве прошел марш трансгендеров со столкновениями радикалов с полицией 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
В Киеве пытались сорвать марш трансгендеров
Фото: Bullit Marquez/AP
В украинской столице прошел марш трансгендеров, в результате которого полицией были задержаны шесть ультраправых. Об этом сообщает агентство "Украинские новости".
Отмечается, что на акцию также пришли сторонники традиционных семейных ценностей, которые пытались помешать проведению акции.
По словам сотрудников местной полиции, противники мероприятия пытались прорвать полицейский кордон, чтобы помешать проведению шествия, и устроили потасовку с правоохранителями.
Акция по случаю Международного дня памяти трансгендеров, который отмечается 20 ноября, состоялась по ранее поданной заявке.
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Теги:
В мире , Украина , Киев
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