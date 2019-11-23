Казнь араба в Сирии: убийцами могли быть россияне

Установлены личности двух предполагаемых участников видео со зверской казнью араба в Сирии , пишут СМИ. По предварительным данным, героями ролика стали бывший полицейский из Ставрополья по имени Станислав, а также 39-летний бизнесмен из Брянска Руслан, который ранее принимал участие в чеченской войне. Как утверждают СМИ, именно эти люди в 2017 году расчленили араба, отрезав ему руки и голову, после чего подвесили его труп за ноги и подожгли. Эта информация не получила официального подтверждения.

Найдены герои видео зверского убийства человека в Сирии, которое, по предварительным данным, было совершено наемниками ЧВК Вагнера, пишет «Фонтанка» и «Новая газета».

Как утверждает СМИ, одними из тех, кто устроил казнь араба, бежавшего из армии Башара Асада , были бывший полицейский из Ставрополья по имени Станислав, а также 39-летний брянский бизнесмен и экс-участник военных действий в Чечне Руслан.

По данным «Фонтанки», Станислав занимал пост полицейского взвода в составе отдельной роты патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД «Георгиевский» с августа 2012 года. Уже в следующем году его якобы поймали в нетрезвом состоянии во время учебы в Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД, в связи с чем отстранили от должности. Окончательно предполагаемый наемник ЧВК Вагнера был уволен в январе 2014 года по инициативе работодателя. Летом того же года он пошел в суд, чтобы оспорить сокращение в суде, выиграл его, но не вернулся на службу, пишет СМИ.

«Фонтанка» обнаружила несколько фото Станислава на его странице в соцсети «Вконтакте» — там он запечатлен в полицейской форме. Кроме того, стало известно, что ставрополец — молодой отец.

При этом, по сообщениям СМИ, сразу после статьи «Новой газеты» об индефицировании личности Станислава в видео с казнью его супруга закрыла свой аккаунт и поменяла фамилию на девичью.

Другим предполагаемым злоумышленником, расправившимся с арабом, по предварительным данным, является бывший военный Руслан — на фото вместе с другими наемниками ЧВК Вагнер он стоит, не прикрыв лицо платком, благодаря чему СМИ удалось найти его в соцсетях, пишет «Фонтанка».

Как утверждает издание, в 19 лет Руслан принимал участие в боевых действиях в Чечне, в ходе которых получил ранения и дважды лечился в госпиталях. В июле 2001 года его признали ветераном боевых действий.

В Сирию, по предварительным данным, мужчина отправился чартером сирийской авиакомпании — приземлился он в столице государства Дамаске. Друзья Руслана в разговоре с «Фонтанкой» подтвердили, что однажды брянец действительно ездил туда в командировку в 2017 году. По словам знакомых, ничего подозрительного после этого они за Русланом не замечали — впоследствии он занимался патриотическим воспитанием детей, подготовкой мальчиков к военной службе и популяризацией казачества.

В итоге СМИ удалось связаться и с самим предполагаемым участником видео казни. Он отрицает, что был когда-то в Сирии, заявив, что выезжал за границу единожды — в 2013 году в Одессу к друзьям. Журналисты сообщили мужчине, что некий Руслан с теми же отчеством, датой рождения и цифрами паспорта летал в Сирию в 2017 году.

«Нет. Я сидел в своем магазине автозапчастей. Зачем мне в Дамаск? Ерунда какая-то. У меня и загранпаспорт чистый», — подчеркнул брянец в разговоре с «Фонтанкой».

Ему также назвали приметы наемника ЧВК Вагнера, на которого он якобы похож, однако мужчина опроверг свое сходство с ним, заявив, что он выше и имеет более длинные волосы. Единственное, что, по словам Руслана, совпало — это татуировка на левой части груди. «Татуировка? У нас половина части колола слева одну и ту же, одинаковую у всех. Это можно каждому приписать», — подчеркнул брянец.

Он также добавил, что на данный момент является волонтером губернаторского дворца детского и юношеского творчества имени Гагарина в Брянске (ДДЮТ) — ведет школьные соревнования по ориентированию и туризму.

Отметим, что видео с убийством и последующим надругательством над трупом было опубликовано «Новой газетой». На кадрах видно, как под песню со словами «снимаю с плеч тяжелый автомат, стреляю в сына, потом стреляю в мать» русскоговорящие мужчины забивают кувалдой лежащего на земле мужчину с арабской внешностью.

Впервые некоторые части этого видео были опубликованы в сети 30 июня 2017 года — тогда же, предположительно, и было совершено убийство. Оставшиеся кадры появились в сети ноябре 2019 года.

На них один из злоумышленников отрезает мертвому человеку голову ножом — стоящие вокруг бойцы подбадривают его словами: «Режь, давай сильнее! Давай, прямо позвонки ломай! Лопаткой давай!».

Далее конечности мужчины отрубают саперной лопаткой, однако один из предполагаемых героев видео просит оставить ноги, чтобы подвесить за них жертву. После этого обезглавленное тело с отрубленными руками действительно подвесили за ноги — на теле умершего виднеется надпись — «За ВДВ».

Бойцы обливают жертву бензином и поджигают — они радуются, когда видят полыхающий труп, отмечая, что запах напоминает «шашлык или жареные ребрышки».