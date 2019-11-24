Найдены «неопровержимые доказательства» против Трампа

Конгрессмен США заявил, что поступает все больше информации в пользу импичмента Трампа

"Мы продолжаем каждый день получать новую информацию, полагаю, что это продолжится", — сказал законодатель-демократ.

Он заверил, что уже имеются "неопровержимые доказательства" причастности Трампа к нарушениям, влекущим за собой импичмент.

Как отметил Шифф, демократы рассчитывают на выступление на слушаниях госсекретаря США Майкла Помпео , бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона и других лиц, однако это не является обязательным для продолжения процедуры импичмента.

"Мы бы хотели, чтобы они выступили, но мы не позволим им заставить нас ждать, затянуть этот процесс", — отметил он.

Шифф не исключил, что в рамках импичмента последуют новые слушания или закрытые встречи законодателей со свидетелями.