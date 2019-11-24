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Конгрессмен США заявил, что поступает все больше информации в пользу импичмента Трампа 

ТАСС + ещё 11 1 час назад
Найдены «неопровержимые доказательства» против Трампа
Фото: Reuters
Конгрессмены США получают с каждым днем все больше информации в рамках разбирательства об импичменте американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил в воскресенье председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (от штата Калифорния) в эфире телеканала CNN.
"Мы продолжаем каждый день получать новую информацию, полагаю, что это продолжится", — сказал законодатель-демократ.
Он заверил, что уже имеются "неопровержимые доказательства" причастности Трампа к нарушениям, влекущим за собой импичмент.
Как Трамп и его сторонники готовятся противостоять импичменту
Как отметил Шифф, демократы рассчитывают на выступление на слушаниях госсекретаря США Майкла Помпео, бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона и других лиц, однако это не является обязательным для продолжения процедуры импичмента.
"Мы бы хотели, чтобы они выступили, но мы не позволим им заставить нас ждать, затянуть этот процесс", — отметил он.
Шифф не исключил, что в рамках импичмента последуют новые слушания или закрытые встречи законодателей со свидетелями.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Конфликты , Латинская Америка , Политика , США , Украина , Майкл Помпео , Джон Болтон , Адам Шифф , Дональд Трамп , Конгресс США , CNN
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