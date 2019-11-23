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Джонсон сравнил «вмешательство» России в Brexit с Бермудским треугольником 

Деловая газета «Взгляд»
Бермудский треугольник: Джонсон о РФ и Brexit
Фото: Reuters
Глава британского правительства Борис Джонсон сравнил спекуляции на тему «вмешательства» России в Brexit с мифом о Бермудском треугольнике.
Комментируя заявления о том, что правительство консерваторов затягивает публикацию доклада якобы имевшем место «вмешательстве», Джонсон назвал их «ерунда вроде Бермудского треугольника».
Речь идет о докладе комитета британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности, передает ТАСС.
Премьер подчеркнул, что не видел каких-либо доказательств «вмешательства России в какие бы то ни было голосования» в Великобритании, нет их в докладе.
Он опроверг предположения о том, что результаты референдума «были каким-то образом подделаны, искажены, неправильны или несправедливы».
Премьер Великобритании выразил уверенность, что британцы поддержали Brexit. Он отметил, что народ ждет выхода страны из ЕС «вот уже три с половиной года».
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Теги:
В мире , Борис Джонсон , Парламент Великобритании , ЕС , ИТАР-ТАСС
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