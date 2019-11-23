И власть не указ: В Бразилии проверят сына президента

В Бразилии открыли новое дело о коррупции против сына Болсонару

Прокуратура Рио-де-Жанейро начала расследование обвинений в подделке документов с целью незаконного обогащения в отношении Флавиу Болсонару, одного из сыновей президента Жаира Болсонару.

"Расследование фокусируется на родственниках Аны Кристины Сикьеры Валье, бывшей жены президента Болсонару, представленных в документах в качестве советников Флавиу в его бытность депутатом Законодательного собрания Рио-де-Жанейро с 2003 по 2018 год", — говорится в сообщении издания Globo.

Прокуратура планирует исследовать схему найма экс-депутатом Флавиу Болсонару друзей и родственников в качестве советников с целью присвоения их официального дохода. Подозрения вызвали наличие в списке советников культуриста и ветеринара, проживающих далеко от столицы.

Новое дело не будет связано с расследованием, начатым в июле 2018 года на основании отчета Совета по контролю за финансовой деятельностью (Coaf), который зафиксировал нетипичное движение средств в сумме 1,2 миллиона реалов (почти 290 000 долларов) на счету одного из экс-советников Флавиу Болсонару.