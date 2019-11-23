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В Бразилии открыли новое дело о коррупции против сына Болсонару 

РИА Новости
И власть не указ: В Бразилии проверят сына президента
Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
Прокуратура Рио-де-Жанейро начала расследование обвинений в подделке документов с целью незаконного обогащения в отношении Флавиу Болсонару, одного из сыновей президента Жаира Болсонару.
"Расследование фокусируется на родственниках Аны Кристины Сикьеры Валье, бывшей жены президента Болсонару, представленных в документах в качестве советников Флавиу в его бытность депутатом Законодательного собрания Рио-де-Жанейро с 2003 по 2018 год", — говорится в сообщении издания Globo.
Прокуратура планирует исследовать схему найма экс-депутатом Флавиу Болсонару друзей и родственников в качестве советников с целью присвоения их официального дохода. Подозрения вызвали наличие в списке советников культуриста и ветеринара, проживающих далеко от столицы.
Новое дело не будет связано с расследованием, начатым в июле 2018 года на основании отчета Совета по контролю за финансовой деятельностью (Coaf), который зафиксировал нетипичное движение средств в сумме 1,2 миллиона реалов (почти 290 000 долларов) на счету одного из экс-советников Флавиу Болсонару.
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Теги:
В мире , Происшествия , Генпрокуратура РФ , Бразилия , Рио-Де-Жанейро
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