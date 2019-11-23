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Бывший агент ЦРУ получил 19 лет за шпионаж в пользу Китая 

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Экс-агента ЦРУ осудили за шпионаж в пользу Китая
Фото: Reuters
Бывший агент Центрального разведывательного управления США Джерри Чан Шин Ли получил 19 лет за шпионаж в пользу Китая.
Ранее Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа​​​. Он признался также в том, что получил 850 тысяч долларов от офицеров разведки Китая за информацию о работе ЦРУ. Прокуроры добивались 20-летнего срока, а защита просила 10 лет тюрьмы.
Обвинение заявило, что Ли раскрыл Китаю имена восьми источников ЦРУ, которых он сам же завербовал в годы своей работы на управление. Ли заявил, что раскаивается в своих действиях, сообщает РИА Новости.
В разведке Ли проработал 13 лет и покинул управление в 2007 году; потом он переехал в Гонконг, где его и завербовали.
В мае этого года за шпионаж в пользу Китая к 20 годам тюрьмы был приговорен еще один сотрудник ЦРУ Кевин Мэллори. По данным следствия, 60-летний американец специально поехал в Шанхай, где встретился с агентом и передал ему как минимум три документа, два из которых были секретные, еще один — совершенно секретный. За свои услуги Мэллори получил 25 тысяч долларов в качестве вознаграждения.
В июле бывшая сотрудница Госдепа США приговорена к 40 месяцам тюрьмы за связи с разведкой КНР. Кэндис-Мари Клейборн обвинили в том, что она передавала секретные документы китайской разведке в обмен на деньги и подарки.
В апреле 2019 года директор Федерального бюро расследований Кристофер Рей заявил, что самую активную агентурную сеть на территории Соединенных Штатов развернула китайская разведка. Сбор информации идет через шпионов, государственные и якобы частные компании, студентов и ученых.
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Теги:
В мире , Азия , Кристофер Рей , ФБР , Госдеп США , ЦРУ , РИА Новости , Китай
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