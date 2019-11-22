На Украине возбудили дело о слежке за оппозиционерами

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которых подозревают в организации незаконной слежки за оппозиционными политиками. Об этом сообщается на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В ГБР отмечают, что информация о совершении преступлений подтверждается фактами использования сотрудниками СБУ своего служебного положения для незаконного влияния на депутатов Верховной Рады Украины , заявили в партии.

В ведомстве добавляют, что это делалось «с целью препятствования исполнению ими служебных обязанностей».

Речь идет о сборе СБУ информации, в том числе конфиденциальной, на оппозиционеров, среди которых называют также главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука

Ранее украинские СМИ распространили информацию, что СБУ получила из офиса президента Украины указание начать слежку за оппозиционными политиками. По данным телеканала NewsOne, это делалось с целью обвинить партию Медведчука в незаконных связях с Россией.