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На Украине возбудили дело о слежке за оппозиционерами 

Lenta.ru + ещё 2 45 минут назад
На Украине возбудили дело о слежке за оппозиционерами
Фото: ТАСС
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которых подозревают в организации незаконной слежки за оппозиционными политиками. Об этом сообщается на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
В ГБР отмечают, что информация о совершении преступлений подтверждается фактами использования сотрудниками СБУ своего служебного положения для незаконного влияния на депутатов Верховной Рады Украины, заявили в партии.
В ведомстве добавляют, что это делалось «с целью препятствования исполнению ими служебных обязанностей».
Речь идет о сборе СБУ информации, в том числе конфиденциальной, на оппозиционеров, среди которых называют также главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Ранее украинские СМИ распространили информацию, что СБУ получила из офиса президента Украины указание начать слежку за оппозиционными политиками. По данным телеканала NewsOne, это делалось с целью обвинить партию Медведчука в незаконных связях с Россией.
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Теги:
В мире , Конфликты , Украина , Виктор Медведчук , СБУ , Верховная Рада
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