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СМИ: Берлускони госпитализирован из-за получения травмы после падения в Загребе 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Берлускони госпитализирован
Фото: РИА Новости
Лидер итальянской партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане после того, как упал в Загребе и получил травму. Об этом сообщила в пятницу газета Corriere della Sera.
По ее данным, 83-летний Берлускони находился в столице Хорватии для участия в конгрессе и саммите Европейской народной партии (ЕНП). По завершении мероприятий он оказался в толпе желающих сфотографироваться с ним людей, где и получил травму, однако за медицинской помощью политик обратился только по возвращении в Италию. Отмечается, что в результате падения Берлускони получил ушиб и гематому, при этом каких-либо серьезных травм у него нет.
"Нет переломов бедра, ключиц, берцовых и других костей. Не было никакого срочного возвращения, лидер [партии] вернулся как и планировалось по завершении конгресса ЕНП", — цитирует газета заявление штаба Берлускони.
Издание отмечает, что политик пару дней проведет в больнице под наблюдением врачей.
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Теги:
В мире , Другое , Сильвио Берлускони , Загреб , Милан , Хорватия
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