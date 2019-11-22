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США вводят санкции в отношении министра информационно-коммуникационных технологий Ирана 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
США вводят новые санкции против Ирана
Фото: РИА Новости
Власти США расширили список санкций по Ирану, внеся в него министра информационно-коммуникационных технологий страны Мохаммада Джавада Азари Джахроми. Об этом сообщило в пятницу Министерство финансов Соединенных Штатов.
Как отмечается в пресс-релизе ведомства, ограничительные меры вводятся в связи с тем, что Вашингтон считает Джахроми причастным к "осуществлению иранским режимом широкомасштабной цензуры в интернете".
"Доступ в интернет в Иране… в ноябре был заблокирован на несколько дней на основании того, что иранские власти называли заботой о национальной безопасности на фоне волны протестов против режима по всей стране. Недавняя блокировка интернета последовала за аналогичными ситуациями, которые происходили в 2017 и 2018 годах. Джахроми… продвигал политику режима по репрессивной цензуре в интернете с момента своего вступления в должность в середине 2017 года, также он причастен к слежкам за оппозиционными активистами", — утверждают в американском Минфине.
Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.
16 ноября иранские власти отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам. Решение о блокировках было принято на фоне непрекращающихся акций протеста, вызванных трехкратным повышением цен на бензин.
В четверг Совет безопасности страны распорядился прекратить ограничение доступа к интернету в ряде регионов Ирана. Так, блокировка отменяется в провинциях Хормозган, Керманшах, Бушер, Кум, Хамадан, в городах Арак, Мешхед и Тебриз, а также в некоторых районах Тегерана.
Джахроми ранее в пятницу заявил, что иранские власти компенсируют ряду компаний потери от ограничения доступа к интернету, а также попросят операторов продлить действие пакетов трафика для пользователей.
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Теги:
В мире , Азия , Ближний Восток , Конфликты , Латинская Америка , США , Минфин , Иран
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