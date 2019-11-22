Россияне боятся приезжать в Швецию

МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян приезжать в страну

Образ Швеции за рубежом все чаще определяется организованной преступностью, в связи с чем иностранцы, в частности россияне, бояться в эту страну приезжать, заявила глава шведского МИДа Анн Линде в беседе с изданием Aftonbladet.

«Случалось, например, что приглашенные представители российского гражданского общества не приезжали к нам на встречи, испугавшись, что у нас небезопасно. Это может показаться нелепым, но это правда», — приводит «ИноСМИ» слова Линде.

По ее словам, властям страны надо работать над тем, чтобы поставить заслон дезинформации. Линде добавила, что властям надо показать, что правительство и полиция делают все возможное для борьбы со стрельбой и бандитизмом, которые действительно часто случаются в стране.