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МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян приезжать в страну 

Rambler News Service + ещё 3 44 минуты назад
Россияне боятся приезжать в Швецию
Фото: Р-Спорт
Образ Швеции за рубежом все чаще определяется организованной преступностью, в связи с чем иностранцы, в частности россияне, бояться в эту страну приезжать, заявила глава шведского МИДа Анн Линде в беседе с изданием Aftonbladet.
«Случалось, например, что приглашенные представители российского гражданского общества не приезжали к нам на встречи, испугавшись, что у нас небезопасно. Это может показаться нелепым, но это правда», — приводит «ИноСМИ» слова Линде.
По ее словам, властям страны надо работать над тем, чтобы поставить заслон дезинформации. Линде добавила, что властям надо показать, что правительство и полиция делают все возможное для борьбы со стрельбой и бандитизмом, которые действительно часто случаются в стране.
Анна Линде заняла пост главы МИД Швеции в сентябре 2019 года. Объявляя о ее назначении, премьер-министр Стефан Лёвен отметил обширную сеть контактов нового министра.
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Теги:
В мире , Стефан Левен , МИД , InoSMI.Ru , Швеция
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