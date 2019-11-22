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Россиянин Алексей Бурков заявил в суде в США о своей невиновности 

ТАСС + ещё 10 5 часов назад
Бурков сделал заявление в суде США
Фото: Соцсети
Экстрадированный из Израиля в США россиянин Алексей Бурков заявил в пятницу в федеральном суде города Александрия (штат Вирджиния) о своей невиновности.
Председательствовал на заседании судья Томас Эллис, передает корреспондент ТАСС.
На вопрос судьи, признает ли он себя виновным, от лица Буркова отрицательно ответил его адвокат Грэгори Стэмбо.
"Не виновен, Ваша честь", — сказал юрист.
В зале присутствовали сотрудники посольства РФ в США. Россиянин был одет в темно-зеленую робу с надписью "Арестант" (Prisoner). При оглашении Эллис решения он держался расслабленно и даже рассмеялся над его шуткой. Общаться с судьей и понимать происходящее на процессе Буркову помогал назначенный судом переводчик.
Отвечая на вопросы журналистов, Стэмбо сказал, что россиянин "в хорошем расположении духа, что удивительно" в его ситуации.
Ускоренное судебное разбирательство по делу назначено на 21 апреля, обе стороны могут представить свои ходатайства к 21 февраля.
При этом изначально Эллис планировал назначить разбирательство на 21 января. Он признал, что это "сложное дело", с ним согласились обе стороны процесса. Защита и обвинение россиянина будут обсуждать условия разглашения информации в рамках разбирательства.
"Это традиционный в таких случаях процесс", — пояснил журналистам адвокат Буркова.
Помощник прокурора штата Александер Беррэнг заявил, что обвинение намерено вызвать на процесс десять свидетелей.
"По нашим оценкам, нам понадобится пять полных дней и десять свидетелей для судебного процесса с жюри присяжных", — отметил он.
Дело Буркова
Власти США обвиняют Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюремного заключения. В частности, американская сторона подозревает, что Бурков управлял сайтом Cardplanet. Через него продавались номера краденых банковских карт, многие из которых принадлежали гражданам США. Данная деятельность, по утверждению Минюста, привела к "мошенническим покупкам на американские кредитки на сумму более $20 млн".
Помимо этого, Буркова обвиняют в управлении еще одним сайтом, который "служил клубом только для приглашенных, где киберпреступники могли рекламировать украденное ими имущество, такое как личные данные, а также вредоносное программное обеспечение и преступные услуги — отмывание денег и хакерство". Россиянин был доставлен в США на прошлой неделе и тогда же впервые предстал перед федеральным судом в Александрии.
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Теги:
В мире , Минюст РФ , ИТАР-ТАСС , Израиль , США
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