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Происшествия

В Донбассе начали демонтировать позиции ВСУ 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
В Донбассе убирают блиндажи
Фото: Reuters
Украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) начала демонтаж блиндажей и укреплений ВСУ в районе отвода сил и средств возле Богдановки, пишут украинские СМИ.
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В Донбассе работают четыре пиротехнических расчета в составе 21 человека и восьми единиц техники, заявил замглавы главного управления ГСЧС в Донецкой области Андрей Даник, передает Диалог.ua.
Также в районе работает одна инженерная группа из девяти человек и пяти единиц техники. На данный момент известно о ликвидации двух блиндажей.
«Вместе с тем пиротехническими расчетами во время сопровождения инженерных работ обследована территория фортификационных сооружений, изъято и уничтожено установленным способом три единицы взрывоопасных предметов», — отметил Даник.
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Теги:
В мире , Украина
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