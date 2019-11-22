В Донбассе убирают блиндажи

В Донбассе начали демонтировать позиции ВСУ

Украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) начала демонтаж блиндажей и укреплений ВСУ в районе отвода сил и средств возле Богдановки, пишут украинские СМИ.

В Донбассе работают четыре пиротехнических расчета в составе 21 человека и восьми единиц техники, заявил замглавы главного управления ГСЧС в Донецкой области Андрей Даник, передает Диалог.ua.

Также в районе работает одна инженерная группа из девяти человек и пяти единиц техники. На данный момент известно о ликвидации двух блиндажей.

«Вместе с тем пиротехническими расчетами во время сопровождения инженерных работ обследована территория фортификационных сооружений, изъято и уничтожено установленным способом три единицы взрывоопасных предметов», — отметил Даник.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в Киеве думают делать с Донбассом после разведения войск.