Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США определились, хотят ли войны с Россией
США определились, хотят ли войны с Россией
Армия
Семенович метнула туфлей в Путина
Семенович метнула туфлей в Путина
Шоу-бизнес
Адвокат Трампа нашел доказательства вины Байдена
Адвокат Трампа нашел доказательства вины Байдена
В мире
Винокур заступился за Ротару
Винокур заступился за Ротару
Шоу-бизнес

Конгресс США намерен блокировать «Северный поток» через военный бюджет 

РИА Новости + ещё 1 43 минуты назад
Конгресс США блокирует «Северный поток»
Фото: РИА Новости
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом изданию Defense News сообщил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.
Санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода, были включены в проект закона "О национальной обороне на 2020 год", сказал Риш.
"Причина данного шага в том, что окно возможностей закрывается. Большая часть "Северного потока" уже построена", — сказал сенатор.
При этом он выразил мнение, что санкции "убедят" строительные фирмы прекратить работу над проектом, так как американские ограничения "дорого им обойдутся".
В случае включения санкций в оборонный бюджет США компании, занимающиеся строительством "Северного потока — 2", "закроются", в связи с чем России якобы придется искать других подрядчиков, утверждает Риш.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Последние новости
Адвокат объяснил, куда делось оборудование с украинских кораблей Адвокат объяснил, куда делось оборудование с украинских кораблей Что будет с оскорбившей жителей Петрозаводска чиновницей Что будет с оскорбившей жителей Петрозаводска чиновницей В Госдуме высмеяли слова Зеленского о праве определять политику страны В Госдуме высмеяли слова Зеленского о праве определять политику страны 
Теги:
В мире , США , Северный поток 2 , Конгресс США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США определились, хотят ли войны с Россией
США определились, хотят ли войны с Россией 80
Семенович метнула туфлей в Путина
Семенович метнула туфлей в Путина 21
Адвокат Трампа нашел доказательства вины Байдена
Адвокат Трампа нашел доказательства вины Байдена 16
Винокур заступился за Ротару
Винокур заступился за Ротару 13
Шнурова и Noize MC оштрафовали за поэтическую дуэль
Шнурова и Noize MC оштрафовали за поэтическую дуэль 1
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
00:25
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
Шоу-бизнес
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия Другое
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение