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Установлена личность второго участника расправы над солдатом в Сирии 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Названа личность второго участника расправы в Сирии
Фото: globallookpress.com
Одним из предполагаемых участников записанной на видео жестокой казни дезертира из сирийской армии оказался наемник Владислав А. с позывным «Волк», сообщает «Настоящее время».
Отмечается, что мужчина является гражданином России и Молдавии. В сентябре 2018 года его опознали журналисты молдавского издания AVA.MD. В публикации сказано, что бойца зовут Владислав Апостол. 7 февраля 2018 года вместе с многими другими бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера он погиб под Дейр-эз-Зором во время обстрела авиацией США.
«Настоящее время» отмечает, что на записи расправы над сирийским военным наемник держит пальцы в виде латинской буквы V. На многочисленных фотографиях Апостол позирует так же, имеет те же наручные часы, похожий тип фигуры, форму очков на лице.
Кадр из «Настоящее время»
Мать бойца в своих социальных сетях писала, что ее сын был «солдатом удачи» и погиб. Его брат уточнял, что тот умер в Сирии.
Ранее украинские пользователи Facebook нашли на сайте «Миротворец» другого участника расправы. Им оказался россиянин Станислав Дычко 1990 года рождения. Предположительно, он воевал на стороне ополченцев в Донбассе.
Еще одним предполагаемым участником расправы называли жителя Брянска по имени Руслан. Он занимается патриотическим воспитанием молодежи и в разговоре с журналистами отрицал свое участие в сирийском вооруженном конфликте. По его словам, последний раз он выезжал за границу в 2013 году.
20 ноября «Новая газета» сообщила о казни бойцами ЧВК Вагнера сирийского военнослужащего, бежавшего из армии президента Сирии Башара Асада. Пленному сначала разбили ноги кувалдой и проломили грудную клетку. Потом ему отрезали голову, отрубили руки, тело подвесили за ноги и подожгли. Само убийство было совершено в 2017 году, тогда же в сети опубликован ролик. Вероятное место происшествия — месторождение Шаир.
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Теги:
В мире , Башар Асад , Молдова , Сирия , США
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