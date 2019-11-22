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Лукашенко уличил «жирование жулья» в банках 

Газета.Ru + ещё 4 3 часа назад
Лукашенко уличил «жирование жулья» в банках
Фото: РИА Новости
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в банках орудует "жулье", которые постоянно "жирует", сообщает на сайте лидера.
По его словам, в Национальном банке и подчиненных ему структурах полно жуликов в лице бывший и настоящих сотрудников, которые хотят пировать, но не заниматься работой.
Он потребовал, чтобы эти структуры нагрузили работой по предоставлению помощи сельским хозяйствам Витебской области. Этим поручением должен заняться глава правления Национального банка страны Павел Каллаур.
"Если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает — это сделают другие", — подчеркнул президент.
Заключая, Лукашенко потребовал, чтобы в агропромышленном комплексе региона не было "расхлябанности", иначе можно потерять страну.
"По-старому жить нельзя больше", — резюмировал белорусский лидер.
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Теги:
В мире , Павел Каллаур , Александр Лукашенко
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