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Британия отказывается возвращать Маврикию архипелаг Чагос 

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Не слушают ООН: Великобритания пошла на демарш
Фото: www.vesti.ru
Великобритания пошла на демарш: Лондон отказывается выполнять резолюцию ООН и передавать Маврикию архипелаг Чагос, расположенный в Индийском океане. Эта история тянется несколько десятков лет.
У британского консульства в столице Маврикия — шумная демонстрация. Беженцы с архипелага Чагос требуют воссоединения с исторической родиной. Возмущенные люди скандируют "Уважайте закон!"
Среди протестующих — бывший президент Маврикия в 1992-2002 гг. Кассем Утим демонстрирует единство с народом: "Мы, граждане Маврикия, требуем, чтобы Великобритания уважала решения международных инстанций. Необходимо вернуть Маврикию суверенитет, положенный по закону. К сожалению, англичане не соблюдают эти решения. Нам ничего не остается, кроме протестов. Вот почему сегодня я здесь".
О том, что Лондон должен до 22 ноября вывести свою администрацию с архипелага Чагос, было объявлено еще полгода назад. Срок истёк. Британские власти выполнять резолюцию ООН отказываются.
Премьер-министр Маврикия назвал Великобританию незаконным колониальным оккупантом.
"Мы имеем все права на эту территорию. Великобритания не слышит призыв мирового сообщества. 116 стран ООН выразили нам полную поддержку. Против только шесть стран. Это о многом говорит", — заявляет премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот.
Архипелаг Чагос состоит из семи атоллов и 60 островов. Сейчас он имеет статус Британской территории в Индийском океане. Острова населяют британские и американские военные: чтобы создать военные объекты, британские власти полвека назад выселили всё население архипелага.
С тех пор республика Маврикий в поисках справедливости обивает все пороги. Везде — победа, но ничего не меняется.
«13-ю голосами против одного суд постановил: Соединенное Королевство должно прекратить управление архипелагом Чагос как можно скорее", — заявил в феврале 2019 года Абдулкави Ахмед Юсуф, судья Международного уголовного суда.
Международный уголовный суд в Гааге, Международный суд ООН, а затем и Генассамблея вынесли решение в пользу Маврикия. Майская резолюция дала Лондону шесть месяцев, чтобы вывести свою колониальную администрацию с островов.
В МИД Великобритании заявили, что не признают притязания Маврикия на этот архипелаг и отдавать эту территорию не собираются. Однако не все в стране придерживаются такого мнения. Лидер лейбористов в ажиотаже предвыборной гонки обещает отдать Чагос и еще приплатить Маврикию.
"Помимо извинения и адекватной компенсации, архипелаг имеет полное право на возвращение. Острова Чагос крайне важны, они станут символом пути, который мы выбрали — пути следованию международному праву. Я надеюсь, что закон исправит историческую ошибку", — говорит Джереми Корбин.
Через три недели в Великобритании пройдут досрочные выборы в Палату общин. Архипелаг Чагос может стать еще одной темой дебатов лейбористов и консерваторов — не менее горячей, чем Brexit.
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Теги:
В мире , Джереми Корбин , Парламент Великобритании , Генассамблея ООН , МИД , Лейбористская партия , ООН , Великобритания
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