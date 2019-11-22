Бразилия захотела статус партнера НАТО

Предложено создать рабочую группу для получения Бразилией статуса партнера НАТО , сообщил представитель кабмина в нижней палате парламента страны Витор Уго де Араужу Алмейда.

Он сообщил, что парламентская группа Бразилия — НАТО должна «помочь проложить путь, который приведет Бразилию к получению статуса», передает ТАСС.

Как заявил представитель правительства, именно бразильскому парламенту предстоит ратифицировать возможные договоренности с НАТО.