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Бразилия захотела статус партнера НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Бразилия захотела статус партнера НАТО
Фото: Reuters
Предложено создать рабочую группу для получения Бразилией статуса партнера НАТО, сообщил представитель кабмина в нижней палате парламента страны Витор Уго де Араужу Алмейда.
Он сообщил, что парламентская группа Бразилия — НАТО должна «помочь проложить путь, который приведет Бразилию к получению статуса», передает ТАСС.
Как заявил представитель правительства, именно бразильскому парламенту предстоит ратифицировать возможные договоренности с НАТО.
В марте глава американского государства Дональд Трамп на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что страна теоретически могла бы вступить в НАТО.
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Теги:
В мире , Армия , Дональд Трамп , НАТО , ИТАР-ТАСС , Бразилия
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