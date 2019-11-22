«Усилить меры по борьбе с чем-нибудь». Как регулируют аграриев в России и Белоруссии?

Для начала Business FM опросила белорусских фермеров. «У нас все проверки только плановые», — рассказал глава хозяйства в Минской области Василий Вергейчик. А если, не дай бог, придет внеплановая, без предупреждения, то фермер может обратиться в белорусскую милицию. И тогда контролера могут строго наказать, вплоть до тюрьмы.

О плановых проверках известно заранее, график публикуется в интернете. То, что дальше сказал аграрий, для российского слуха, наверное, нонсенс. Василий Вергейчик сам постоянно приглашает к себе проверяющих: службу охраны труда, пожарных и так далее.

— Прошу, сам лично прошу, чтобы они приехали, прочитали лекцию. Это лично я прошу, договариваюсь, чтобы они приехали.

— А сами они с проверкой не должны приезжать?

— Такого плана нет, чтобы они сами назначали. Пожарников приглашаю каждый год. Я даю: инженера им даю, даю своих помощников, сам иду. Обходим все места, где может быть возгорание. И они мне подсказывают, где и что устранить. Вот это я прошу.

По словам другого фермера из Витебской области, Юрия Семенова , в Белоруссии в последнее время даже не используют такие слова, как «проверки» или «предписания». Вместо них — мониторинг и рекомендации. Может быть, смысл от этого не очень поменялся. Но хотя бы в психологическом плане важно.

Взять, например, налоговую. Семенов не помнит, когда она в последний раз приходила к нему. Лет пять назад, наверное. Нет, если кто-то не платит налоги, к нему обязательно придут. А если все нормально, то зачем? Business FM задала вопрос о ветеринарных проверках. Юрий Семенов вспомнил, как ему недавно рекомендовали заменить препарат, но только для того, чтобы у него не было трудностей с продажей молока в России.

«Проверяются ветпрепараты, которые мы используем. Потому что как-то ветеринарный врач мне говорит: Юрий Викторович, обратите внимание, эти препараты разрешены для детей, даже для грудных. А российская сторона, ветнадзор, они рекомендуют не использовать эти препараты для лечения животных. То есть они пригодны для лечения детей, но для лечения животных, пожалуйста, не используйте».

Внеплановые посещения тоже бывают. Например, потребовалось проверить реакцию животных на туберкулез. Но об этом предупреждают за десять дней. За это время врач из хозяйства успевает выбрить место на шкуре для укола. И приезжают в такое время, чтобы не помешать дойке.

После этого Business FM позвонила российскому аграрию, генеральному директору тульского племенного хозяйства «Лазаревское» Александру Гильмуллину. По поводу болезней животных он сказал, что плановые ветпроверки и в России проходят в таком же режиме, а вот что касается внеплановых, то стоит властям что-нибудь такое придумать, например озаботиться чумой, как от проверяющих отбоя нет.

— По любому поводу и без повода. Начиная от распоряжения правительства — усилить меры по борьбе с чем-нибудь… и будут ходить внеплановые проверки всех органов, заканчивая какой-нибудь жалобой, — тоже внеплановые проверки могут быть.

— И заканчиваются они, как правило, как?

— Ну как? Любая проверка в обязательном порядке заканчивается штрафами и предписаниями устранить, и в обязательном порядке — штраф.

— Много на штрафы уходит? Если за год.

— Ну, не один миллион.

Business FM спрашивала о штрафах и белорусских собеседников. Никто из них не вспомнил, когда он последний раз за что-то платил. Тем более дважды, как в России, когда штрафуют и юридическое лицо, и его директора, то есть в двойном размере.

Это не значит, что власти Белоруссии не следят за аграриями. Наоборот, там очень жесткие санитарные, экологические требования. И лучше их не нарушать. Да и в Европе, кстати, то же самое. И у нас тоже.

Возможно, белорусские коллеги что-то недоговаривают или приукрашивают. Но из того, что сказали, чувствуется большая разница в подходе. Ну и напоследок Business FM рассказала им, что в России требуется лицензия на навоз. Без нее по закону нельзя удобрять. А вот тут уже пришла очередь удивляться белорусским фермерам.