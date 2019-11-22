Француза оштрафовали на €100 за дачу милостыни

В Тулузе француза, подавшего милостыню, оштрафовали на 100 евро

Железнодорожная полиция оштрафовала на 100 евро француза, который подал несколько сантимов женщине, просившей милостыню на вокзале в Тулузе , сообщает радио France 3 Occitanie.

Сообщается, что оштрафованный получил горсть мелочи из билетного автомата, когда к нему подошла нищенствующая женщина с ребенком. Несмотря на предупреждение сотрудников железнодорожной полиции о запрещении попрошайничества, путешественник по имени Жереми отдал нуждающейся семье 70 сантимов. В результате один из правоохранителей выписал "доброму самаритянину" квитанцию для оплаты штрафа в размере 100 евро.

Жереми заявил, что обжалует взыскание и в любом случае не собирается платить 100 евро за милостыню, составившую 70 сантимов. Кстати он утверждает, что женщина не просила у него деньги и он помог ей добровольно.

В Национальной компании французских железных дорог (SNCF) сообщили агентству Франс Пресс, что речь идет о "бестактности" со стороны стража порядка. Железнодорожники намерены связаться с пассажиром и аннулировать выписанный ему штраф.