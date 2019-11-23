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Дети Моралеса покинули Боливию 

РИА Новости + ещё 9 2 часа назад
Дети Моралеса покинули Боливию
Фото: РИА Новости
Дети экс-президента Боливии Эво Моралеса вылетели регулярным рейсом в Аргентину, сообщил глава МВД временного правительства Артуро Мурильо.
"По инструкции президента Жанин Аньес мы обеспечили безопасный вылет из страны детям Эво Моралеса, этим утром они сели на самолёт Latam", — написал министр в Twitter и приложил копии посадочных талонов на имя Эвалис Моралес Альварадо и Альваро Моралес Передо.
Ранее власти Боливии сообщили, что дочь Моралеса Эвалис, которой было предоставлено территориальное убежище в Мексике и право безопасного выезда, отказалась уезжать в Мексику.
Эвалис недавно закончила обучение на адвоката. Во время правления Моралеса она несколько раз исполняла функции первой леди страны.
Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
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Теги:
В мире , Латинская Америка , Эво Моралес , МВД , Аргентина , Боливия
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