Полицейские сломали туалетную кабину из-за секса

Двое полицейских сломали туалетную кабину во время секса

В Великобритании двое полицейских, прибывших на Виргинские острова для оказания помощи после урагана, занялись сексом в общественном туалете и сломали кабину. Об этом сообщает издание The Sun.

В среду, 20 ноября, состоялось слушание по делу о неправомерных действиях бывшего главного суперинтенданта полиции графства Дербишир — Грэхема Маклафлина (Graham McLaughlin). Вместе с командой он был направлен на Виргинские острова после урагана, произошедшего в 2017 году. Согласно обвинениям, там он отправил сотруднице полиции сообщение с угрозами.

В письме, якобы исходящем от другого человека, офицер просил женщину выступить в поддержку него на дисциплинарном слушании касательно его проступка. В противном случае он угрожал распространить информацию о том, как она занималась с кем-то сексом.

Сотрудница полиции пожаловалась на угрозу в участке. Маклафлина, который ушел в отставку в ноябре прошлого года, задержали. На слушании в штаб-квартире полиции Дербишира он назвал произошедшее фикцией. По его словам, таким образом ему попытались отомстить.

Также он рассказал о двух полицейских, которые занялись в общественном туалете сексом, однако избежали наказания за неподобающее поведение. Однако он не уточнил детали произошедшего и не раскрыл личности участников.

По итогу слушания было принято решение, что грубый проступок Маклафлина все же не скажется на размере его пенсии за выслугу в полиции.