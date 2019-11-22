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Двое полицейских сломали туалетную кабину во время секса 

Lenta.ru + ещё 1 34 минуты назад
Полицейские сломали туалетную кабину из-за секса
Фото: David Moir / Reuters
В Великобритании двое полицейских, прибывших на Виргинские острова для оказания помощи после урагана, занялись сексом в общественном туалете и сломали кабину. Об этом сообщает издание The Sun.
В среду, 20 ноября, состоялось слушание по делу о неправомерных действиях бывшего главного суперинтенданта полиции графства Дербишир — Грэхема Маклафлина (Graham McLaughlin). Вместе с командой он был направлен на Виргинские острова после урагана, произошедшего в 2017 году. Согласно обвинениям, там он отправил сотруднице полиции сообщение с угрозами.
В письме, якобы исходящем от другого человека, офицер просил женщину выступить в поддержку него на дисциплинарном слушании касательно его проступка. В противном случае он угрожал распространить информацию о том, как она занималась с кем-то сексом.
Сотрудница полиции пожаловалась на угрозу в участке. Маклафлина, который ушел в отставку в ноябре прошлого года, задержали. На слушании в штаб-квартире полиции Дербишира он назвал произошедшее фикцией. По его словам, таким образом ему попытались отомстить.
Также он рассказал о двух полицейских, которые занялись в общественном туалете сексом, однако избежали наказания за неподобающее поведение. Однако он не уточнил детали произошедшего и не раскрыл личности участников.
По итогу слушания было принято решение, что грубый проступок Маклафлина все же не скажется на размере его пенсии за выслугу в полиции.
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Теги:
В мире , Другое , Происшествия
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