Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
В мире
В ЧВК Вагнера отреагировали на "казнь" в Сирии
В ЧВК Вагнера отреагировали на "казнь" в Сирии
В мире
Диетолог объяснила, что сгубило Началову и Гурченко
Диетолог объяснила, что сгубило Началову и Гурченко
Шоу-бизнес
В Москве арестовали подельника главного вора России
В Москве арестовали подельника главного вора России
Криминал

В школах Латвии детям велели читать роман с оскорблением русских 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Рабы татар»: В Латвии разжигают ненависть к русским
Фото: depositphotos.com
В латвийских школах дети изучают роман, в котором прямым текстом оскорбляют русских, а также заявляется о превосходстве эстонцев над русскими. Однако ученики этот роман читать не стали.
Первой на изучение детьми оскорбительного текста обратила внимание возмущенная мать одного из учеников, пишет Baltijas Balss со ссылкой на передачу «4 studija» на LTV.
Выяснилось, что в латвийских школах министерством образования страны в программу 12-х классов включен роман Гунарса Яновскиса «Сола», в котором автор пишет: «Да, и вот, что я еще сказал: если ты встречаешь русского, то говори с ним, будто ты стоишь в окне на втором этаже, а он во дворе, по уши в дерьме и грязи», — передает Postimees.
В книге утверждается, что «именно такова разница между эстонцем и русским».
При общении с русскими предлагается быть «учтивым и холодно приветливым», допускать «временами» улыбку.
«В морду не бей, но смотри на него свысока», — говорится в романе.
По заявлению автора, станет заметно, что русский «боится», как «собака боится даже самого легкого намека на огорчение в голосе своего хозяина».
В романе сказано, что «русские со своей широкой душенкой даже сегодня» остаются просто «рабами татар, коими они были веками».
Учительница по литературе Иева Грахольска, комментируя оскорбительный роман, заявила, что книга учит детей патриотизму. Она призвала не вырывать отрывки из контекста и заверила, что «ничего лучше за все годы не видела и не читала». Роман учительница назвала «золотым фондом латышской литературы». Она подтвердила, что его изучают в каждой второй школе.
Как указала Грахольска, ученики не читали произведение Яновскиса, поскольку тот класс, о котором идет речь, недисциплинирован. По ее словам, перед семинаром она «продиктовала номера страниц, где можно найти лучшие цитаты для ответов на вопросы», так как «класс достаточно провокационный и слабый». Ученики «могли и не прочитать роман и не прочитали», добавила Грахольска.
«У учеников могут появиться мысли о национализме, но если в романе действительно есть такие идеи, почему он включен в школьную программу?» — заявила она.
При этом журналисты LTV заявили, что для волнений на тему разжигания межнациональной ненависти в этом случае нет оснований.
Яновскис считается одним из лучших латышских прозаиков.
Видео дня. Голая блондинка поставила крест на карьере судьи
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Бойцов ЧВК Вагнера заподозрили в причастности к казни дезертира армии Асада Бойцов ЧВК Вагнера заподозрили в причастности к казни дезертира армии Асада Американская журналистка «раскрыла» вмешательство России с помощью кавычек Американская журналистка «раскрыла» вмешательство России с помощью кавычек Сербия обещала не вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ Сербия обещала не вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ
Комментарии3 
Теги:
В мире , Образование , Минобрнауки , Латвия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором 54
В ЧВК Вагнера отреагировали на «казнь» в Сирии
В ЧВК Вагнера отреагировали на «казнь» в Сирии 771
Диетолог объяснила, что сгубило Началову и Гурченко
Диетолог объяснила, что сгубило Началову и Гурченко 4
В Москве арестовали подельника главного вора России
В Москве арестовали подельника главного вора России 4
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском 233
Видео
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Джигурда: боимся судьбы Фриске и Заворотнюк
00:43
Джигурда: боимся судьбы Фриске и Заворотнюк
Шоу-бизнес
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
04:54
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
Политика
Дану Борисову обвинили в мошенничестве
00:22
Дану Борисову обвинили в мошенничестве
Шоу-бизнес
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
04:10
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
Шоу-бизнес Статьи
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
01:39
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение