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Принц Гарри и Меган Маркл стали изгоями в Букингемском дворце 

Рамблер 1 час назад
Принц Гарри и Меган стали изгоями в Букингемском дворце
Фото: РИА Новости
Королевская семья перестала общаться с принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Об этом журналу People рассказал источник в Букингемском дворце, пишет «Российская газета».
Источник утверждает, что никто в королевской семье «не контактирует, не переписывается и не общается» с герцогами Сассексскими. По его словам, и без того сложные отношения между принцем Гарри и остальными членами королевской семьи осложнило африканское турне герцогов Сассексских.
В ходе поездки Гарри и Меган несколько раз нарушили королевский этикет, а один раз герцогиня появилась на официальном мероприятии в туфлях на танкетке, которые «ненавидит» королева Елизавета.
Также ситуацию усугубляет развернутая принцем Гарри борьба со СМИ. По словам источника, в Букингемском дворце существует негласное правило не вступать в споры и не критиковать средства массовой информации.
Кроме того, инсайдеры заявляют о сложных отношениях Гарри с принцем Уильямом. По их словам, между братьями существует конкуренция, а их разногласия гораздо глубже, чем кажется.
Ситуация также обострилась после того, как герцог и герцогиня Сассексские объявили, что будут встречать Рождество с матерью герцогини Дорией Рагланд. Сообщается, что королева пребывала в неведении относительно планов принца Гарри, и когда она вызвала внука во дворец, он отклонил ее приглашение участвовать в праздничных мероприятиях.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Европа , принц Гарри , принц Уильям , "Российская газета"
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