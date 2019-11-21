Пять лет войны: с чем Украина встретила праздник Порошенко

На Украине прошел День достоинства и свободы. Сегодня этот праздник приобретает уже другое значение — украинцы ждут завершения войны и возвращения порядка в страну. Совсем скоро состоится долгожданный для Владимира Зеленского саммит в нормандском формате, однако что он принесет — неизвестно. С последней встречи поменялись не только лидеры, но и правила игры.

21 ноября украинскому майдану исполняется шесть лет. На Украине же сегодня вот уже пятый год отмечается День достоинства и свободы — государственный праздник, инициированный экс-президентом Петром Порошенко

«Украина — это территория достоинства и свободы. Такими нас сделала не одна, а две революции — наш майдан 2004 года, который был праздником свободы, и революция-2013, революция достоинства. Это был чрезвычайно тяжелый экзамен для Украины, когда украинцы продемонстрировали свою европейскость, достоинство, свое стремление к свободе», — говорил в 2014-м Петр Порошенко, отметив, что этот день будет «отныне и навеки» отмечаться 21 ноября.

Действительно, ровно шесть лет назад в стране начались митинги за подписание соглашения об ассоциации с Европой, которые переросли в революцию и привели к смене власти. Во главе страны оказались политики-националисты. В своем правлении Петр Порошенко опирался на три аспекта — армия, язык, вера.

Евромайдан привел Украину к потере Крыма , который после референдума вернулся в состав России , и войне в Донбассе. Президентство Порошенко ознаменовалось, по большому счету, военной и националистической риторикой. Спустя шесть лет Киев все еще находится в состоянии конфликта с ДНР и ЛНР, возвращение Крыма в состав Украины называют невозможными уже не только российские политики, да и Запад сменил свою риторику относительно украинского вопроса. Тем не менее, свой пятый День достоинства и свободы встречает уже новая Украина.

В этом году в стране полностью сменилась власть. Партия войны растеряла практически все свое влияние за один срок правления. Колоссальная победа абсолютно неопытного кандидата на президентских выборах, триумф его партии, созданной за рекордно короткий срок из таких же неопытных людей, критически низкие рейтинги прежнего руководства страны — все это продемонстрировало тотальную усталость украинского общества от националистической, военной и майданной риторики.

С каждым годом количество тех, кто желает скорейшего окончания войны и стабилизации экономической и социальной ситуации в стране, росло. При этом оставалась часть и националистически настроенных граждан, чьи запросы последовательно удовлетворял Порошенко. Это привело к расколу в обществе.

Однако приход Зеленского к власти продемонстрировал, что сейчас сторонников партии войны на Украине гораздо меньше. Пробные шаги президента к установлению мира путем соблюдения минских соглашений не вызвали большого общественного резонанса, что, кстати, трудно было бы представить в 2014-2018 годах.

Митинги же националистов — против согласования Украиной «формулы Штайнмайера» и разведения войск — собрали мало людей и, опять же, не привели ни к каким последствиям. Сегодня марши радикалов на Украине не привлекают внимания и не несут значимости. Пятый День достоинства и свободы — это, скорее, уже не символ страны, а день памяти погибшим в войнах, а также уходящему времени.

Впрочем, об окончании военного конфликта говорить еще рано. Владимир Зеленский, хоть и с трудом, но добился разведения сил в Донбассе и, соответственно, проведения встречи в нормандском формате. Она состоится 9 декабря. И, скорее всего, саммит принесет новый раунд переговоров и споров между Россией и Украиной касательно способов урегулирования ситуации.

Ангела Меркель, По сути, пути к стабилизации уже определены и даже подписаны всеми сторонами — это минские соглашения. Документ существует с 12 февраля 2015 года, когда под ним свои подписи поставили лидеры Франции, Германии, России и Украины — Франсуа Олланд Владимир Путин и Петр Порошенко.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений предполагает прекращение огня, отвод войск, обмен пленными, конституционную реформу, «предполагающую в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей», амнистию, проведение местных выборов в ДНР и ЛНР и, наконец, восстановление Украиной контроля над границей.

Однако до реализации соглашений так и не дошло. Стороны продолжили споры о том, в каком порядке должны соблюдаться эти меры. Тогда министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил решение — в тот же день, когда пройдут выборы на территории самопровозглашенных республик, должен вступить в силу украинский закон об их особом статусе. Если наблюдатели ОБСЕ признают выборы состоявшимися, то он будет действовать на постоянной основе. Перед этим следует провести амнистию участников боевых действий.

Киев же опасается, что выборы пройдут не по его законам, что фактически закрепит полную независимость Донбасса. Проблемы также возникли с предоставлением особого статуса.

Закон об особом статусе был принят Верховной радой еще в 2014 году. Он предполагает предоставление республикам права участвовать в формировании судов и органов прокуратуры , иметь собственные отряды народной милиции, заключать соглашения с регионами России, определять официальный язык, а также право на договорные отношения с центральной украинской властью.

Срок действия закона истекает 31 декабря этого года. Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не будет продлевать его действие, вместо него будет принят новый. Однако никаких новостей об этом так и не поступало. Судя по всему, работа над инициативой будет вестись уже после встречи в нормандском формате. При этом Верховная рада попросту не успеет рассмотреть и принять новый законопроект до того, как закончится действие старого.

Кроме того, разработка новой инициативы подразумевает, что Киев намерен переписать некоторые пункты, а для этого ему понадобится согласие остальных членов нормандской четверки. В частности, сегодняшнее правительство Украины не устраивает, что передача контроля над границей произойдет лишь после проведения выборов.

Если стороны так и не придут к согласию, а Киев продолжит настаивать на внесении изменений в инициативу, то существует высокая вероятность, что в 2020 год Украина войдет вообще без законопроекта об особом статусе, что отбросит назад продвижение по донбасскому вопросу.

Чего ждать от встречи в нормандском формате, прогнозировать достаточно сложно. Кроме того, что Украину будет представлять новый президент со своим видением ситуации, взгляды на разрешение конфликта поменялись также и у других участников. От донбасского вопроса устали не только украинцы, но и Европа. Постепенно западные лидеры сменили риторику в адрес России, о чем свидетельствуют возвращение Москвы в ПАСЕ, теплые встречи Путина и главы Франции Эммануэля Макрона , прохладное отношение Трампа к новому украинскому правительству.

О том, что европейские лидеры надавили на Зеленского, говорил и он сам в ходе встречи с лидерами националистических организаций.

«Я бы сам отказался от минских [договоренностей], в первый же день хотел, но мне дали понять, что автоматически снимут санкции», — процитировал президента один из активистов, присутствовавших на встрече.

К слову, французский лидер в последнее время демонстрирует стремление нормализовать диалог с Россией. Этому, однако, мешает украинский конфликт. Для перезагрузки в отношениях Европе нужно снять санкции с Москвы. И если раньше Запад апеллировал к невыполнению минских соглашений со стороны России, то теперь европейские лидеры могут указать на изменение украинской позиции, например, по закону об особом статусе Донбасса, и снять санкции.

Вместе с тем Зеленский потерял важнейшего партнера в лице США. Политические элиты в Вашингтоне заняты внутренним противостоянием, в котором украинский лидер стал всего лишь инструментом борьбы. Из-за ситуации с инициированным демократами импичментом главы США связи Зеленского с Трампом сейчас находятся под пристальным вниманием. Кроме того, нельзя назвать теплым или хотя бы уважительным отношение американского лидера к президенту Украины. Об этом свидетельствует, например, публикация их телефонного разговора без согласия Зеленского, что ударило по его репутации как внутри Украины, так и за ее пределами.

В сложившихся условиях встреча в «нормандском формате» может принести разочарование главе Украины, который, судя по всему, намерен пересмотреть соглашения и внести в них изменения. Однако далеко не факт, что он получит поддержку кого-либо из партнеров Украины. Существует вероятность, что у Киева попросту есть желание выйти из минских договоренностей и решить проблему с Донбассом по-своему. Тем не менее, совсем скоро украинцы потребуют от своего президента выполнения главного предвыборного обещания — окончания войны и восстановления мира.