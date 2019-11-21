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Трамп раскритиковал власти Ирана за отключение интернета в стране 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Трамп высказался об отключении интернета в Иране
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп считает, что отключение интернета в Иране говорит о нестабильном положении в стране. Об этом глава Белого дома написал в четверг в Twitter.
"Иран стал настолько нестабильным, что режим отключил весь интернет, чтобы великий иранский народ не мог говорить об ужасном насилии, которое царит в стране, — утверждал он. — Они [иранские власти] хотят все скрыть, думая, что мир не узнает о смертях и трагедии, причиной которым стал иранский режим".
Доступ в интернет в Иране был практически полностью заблокирован 16 ноября после волны протестов из-за повышения цен на бензин. При этом в ограниченном режиме были доступны некоторые онлайн-сервисы банков и ряд СМИ.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Дональд Трамп , Иран , США
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