Стало известно о «деликатных вопросах» Трампа Зеленскому

Дипломат рассказал о «деликатных вопросах» Трампа к Зеленскому

Так Холмс выступая проводимых в рамках процедуры импичмента Трампа слушаниях рассказал о встрече Зеленского с постпредом США при ЕС Гордоном Сонландом, на тот момент спецпредставителем по Украине Куртом Волкером и временным поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором

В рамках переговоров украинский лидер заявил, что глава Белого дома три раза касался "некоторых очень деликатных вопросов", которыми им после придется совместно заниматься.