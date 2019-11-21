Умер лидер рок-группы Spirit of the West

Лидер канадской рок-группы Spirit of the West Джон Манн умер в возрасте 57 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ Канады.

Сообщается, что в 2014 году ему диагностировали раннюю болезнь Альцгеймера.

Spirit of the West — один из самых известных музыкальных альтернативных рок-коллективов Канады 1990-х годов. За время своего существования группа записала более десяти альбомов, а Джон Манн успел выпустить три сольные пластинки. Он также снялся в эпизодических ролях в фильмах «Верзила», «Другой мир 2: Эволюция» и «Хроники Риддика».