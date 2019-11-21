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Суд в США приговорил россиянина Лисова к четырем годам тюрьмы 

ТАСС + ещё 1 27 минут назад
Суд в США приговорил россиянина к тюрьме
Фото: ТАСС
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк в четверг приговорил российского программиста Станислава Лисова, признавшего ранее свою вину в сговоре с целью совершения хакерских атак, к четырем годам тюремного заключения. С учетом отбытого под стражей срока он выйдет на свободу через четыре или пять месяцев. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из суда.
Судья Валери Капрони заявила, что россиянина приговаривают к 48 месяцам тюремного заключения. Она согласилась уменьшить этот срок на 15% "за хорошее поведение" Лисова, а также учла тот факт, что он ранее уже провел в заключении около трех лет. Как пояснила защита россиянина, он выйдет из тюрьмы через четыре или пять месяцев.
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Теги:
В мире , Происшествия , Социология , Станислав Лисов , Нью-Йорк , США
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