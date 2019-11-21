Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
В мире
В деле МН17 появился новый свидетель
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия
"Русский - избитый кнутами раб"
"Русский - избитый кнутами раб"
Прибалтика
Бузова разделась на улице
Бузова разделась на улице
Шоу-бизнес

Появилась реакция предполагаемого бойца ЧВК Вагнера на данные о казни в Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
В ЧВК Вагнера отреагировали на «казнь» в Сирии
Фото: страница «ЧВК Вагнера - военное обозрение» во «ВКонтакте»
Один из предполагаемых сотрудников частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, отреагировал на опубликованное «Новой газетой» видео, на котором несколько бойцов казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада. Соответствующее послание появилось в не имеющей прямого отношения к ЧВК Вагнера группе «ЧВК Вагнера — военное обозрение» во «ВКонтакте», внимание на пост обратило внимание издание Readovka.
Стало известно о казни солдата бойцами ЧВК Вагнера
Пост, содержащий рассказ якобы бойца ЧВК Вагнера, появился в паблике 21 ноября с припиской «Подписчики пишут, пришло в предложку». Как отмечает Readovka, судя по подробностям, публикация была предложена действительно одним из сотрудников ЧВК. В нем рассказчик не пытается отрицать факт издевательств, но в то же время оправдывает действия наемников жестокостью «садыков».
Как пишет автор, дезертира из армии Асада, который попал на видео, оказавшемся в распоряжении «Новой газеты», наемники поймали в конце февраля — начале марта, когда «проводили зачистку только что отбитой у духов территории». По его словам, сказанная сирийским солдатом на допросе информация, в частности, о подразделении, в котором он служил, оказалась верной. Несколько дней сирийский солдат находился на позициях ЧВК Вагнера, а после очередного обстрела позиций пропал. «Искать его, разумеется, ни желания, ни возможности не было. Садыки известные лыжники, никто значения не придал», — рассказывает он.
Спустя время, утверждает предполагаемый боец ЧВК Вагнера, вблизи самого далекого поста были обнаружены сброшенные с беспилотника телефон и отрезанная рука «нашего, который попал в плен». «Мы опознали по татуировке и перстню. Кроты стали смотреть телефон, думали СВУ (самодельное взрывное устройство — прим. „Ленты.ру“). А там видео, где тот самый пропавший садык нашего заживо режет», — продолжил наемник.
Нападение на посты продолжалось, и тогда, по словам возможного бойца ЧВК, наемники решили устроить засаду и взять в плен троих «духов». Среди попавших в плен и был пропавший «садык». «Ну и что с ним еще делать то. Мужики помнили еще все, и поступили с ним точно так же, как он поступил с нашим. Ну, и в назидание еще и видео записали для духов. Ответочку. Чтобы знали», — резюмировал он.
Накануне, 20 ноября, «Новая газета» сообщила, что несколько бойцов ЧВК Вагнера казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада. На опубликованных кадрах видно, как несколько человек в неформальном обмундировании бьют кувалдой лежащего на земле мужчину в гражданской одежде. Избивающие говорят на русском без акцента, играет песня со словами «снимаю с плеч тяжелый автомат, стреляю в сына, потом стреляю в мать».
По данным газеты, в 2017 году, когда ролик только появился в интернете, пользователи предположили, что его главные герои — бойцы ЧВК Вагнера. Однако на той записи лиц не видно, поэтому подтвердить эту информацию было невозможно. «Новой газете» удалось установить личность одного из бойцов ЧВК. Предположительно, его зовут Станислав Д., в группе Вагнера он служил в разведке. В распоряжении журналистов есть копия его паспорта, анкета службы безопасности, автобиография и расписка о неразглашении информации.
По информации арабских СМИ, погибших сирийцем оказался Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха Аль-Бута.
ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с бизнесменом Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и ЦАР. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.
Видео дня. Голая блондинка поставила крест на карьере судьи
Последние новости
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей Принятие нового порядка медосмотра для российских водителей отложили Принятие нового порядка медосмотра для российских водителей отложили Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта
Комментарии136 
Теги:
В мире , Башар Асад , Евгений Пригожин , Омар аль-Башир , Lenta.ru , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
В деле МН17 появился новый свидетель
В деле МН17 появился новый свидетель 285
«Русский — избитый кнутами раб»
«Русский — избитый кнутами раб» 45
Бузова разделась на улице
Бузова разделась на улице
Экс-мужа Лолиты изобличили во лжи
Экс-мужа Лолиты изобличили во лжи
Новости партнеров
Видео
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
04:10
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
Шоу-бизнес Статьи
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
01:39
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
В мире Украина
«Руки-базуки» показал руки после операции
00:07
«Руки-базуки» показал руки после операции
Шоу-бизнес
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
03:10
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
В мире
Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери
00:57
Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение