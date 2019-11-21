Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили

Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств. Об этом юрист, представляющий интересы украинских военных моряков, рассказал в беседе с ТАСС в четверг, 21 ноября.

Изъято было радионавигационное оборудование, артиллерийские боеприпасы, некоторые личные вещи моряков, документы, компьютеры и телефоны. Полозов уточнил, что к делу также были приобщены около 30 единиц оружия, в том числе автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, пишет «Интерфакс». По словам адвоката, многим морякам так и не вернули личные вещи.

Юрист добавил, что до передачи дела в суд только следователь определяет, какие вещи выводятся из числа вещдоков, а какие нет.

Ранее 21 ноября ФСБ России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.

Таким образом в ФСБ отреагировали на слова командующего ВМС Украины Игоря Воронченко , который заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны, и пообещал показать всему миру «варварское отношение» Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вернет оборудование на прибывшие из России корабли.