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В США неизвестный попытался проникнуть на территорию Белого дома 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Неизвестный попытался проникнуть в Белый дом
Фото: РИА Новости
Неизвестный попытался проникнуть на территорию Белого дома на автомобиле, сообщили в Секретной службе Соединённых Штатов.
«Неизвестный на автомобиле попытался несанкционированно проникнуть в комплекс Белого дома, следуя за другой машиной, которая законно въехала на контрольно-пропускной пункт комплекса», — говорится в сообщении спецслужбы.
Автомобиль был сразу же остановлен, а водитель задержан офицерами Секретной службы.
В июне cотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку, который пытался проникнуть на закрытую территорию Белого дома.
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Теги:
В мире , Криминал , Происшествия , США
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