В Каталонии замаячил солсберецкий шпиль

Испанские судебные органы поручили начать расследование о возможном вмешательстве российского ГРУ в референдум о независимости Каталонии , который прошёл 1 октября 2017 года. Издание El Pais со ссылкой на информированные источники сообщило, что в центре расследования находится «третий из Солсбери». Это предполагаемый сотрудник ГРУ Денис Сергеев , который якобы работает под именем « Сергей Федотов ».

В Барселоне «Сергей Федотов», по данным El Pais, был как минимум дважды. Первый раз — в ноябре 2016 года, во второй раз — накануне каталонского референдума о независимости. Со ссылкой на источники издание сообщает, что он является членом «подразделения 29155» в составе Главного управления Генштаба (ГРУ), которое европейские спецслужбы подозревают в попытках дестабилизации Европы. El Pais указывает на то, что «российский агент» был замечен в Великобритании Болгарии , где сотрудники некоторых западных спецслужб считали его причастным к ряду попыток убийства. «Сергея Федотова» классифицировали как «опасного» агента. Испанцы хотят выяснить, какой эффект могла иметь деятельность «подразделения ГРУ» на голосование о самоопределении испанского региона. Дело поручено отделу испанской полиции, который специализируется на борьбе с терроризмом.

Ещё в феврале газеты Великобритании отмечали, что в рамках дела об отравлении Скрипалей, одновременно с предполагаемыми сотрудниками ГРУ « Александром Петровым » и «Русланом Бошировым» в Лондоне якобы действовал некий «Сергей Федотов», который мог помогать своим «коллегам». Расследовательская организация Bellingcat и издание The Insider тогда опубликовали статью, в которой говорилось, что в действительности «Федотова» могут звать Денис Сергеев. Радиовещательной корпорации Би-би-си удалось установить, что «третий из Солсбери» может носить звание генерал-майора и служить в ГРУ. Информированные источники сообщили Би-би-си, что Сергеев якобы был руководителем оперативной группы и, находясь в Лондоне, поддерживал связь с людьми из Москвы. По этим данным, превращение в «Федотова» могло произойти в 2010 году. Расследователи утверждают, что свой загранпаспорт «Сергей Федотов» получил в том же УФМС, что и «Александр Петров» с «Русланом Бошировым».

По словам источников, близких к расследованию, которое было начато в Испании, информация о «третьем из Солсбери» была включена в материалы дела. Расследование, которое пока ещё находится на ранней стадии, демонстрирует, по мнению журналистов El Pais, что российская шпионская деятельность в Каталонии не координировалась с фигурами движения за независимость, а, скорее, была направлена ​​на то, чтобы воспользоваться возникшим политическим кризисом — для дестабилизации Испании. Испанские аналитики полагают, что деятельность «группы Сергеева» вписывается в «модель российской активности» в Европе.

Примерно с 2014 года россияне, по мнению аналитиков, расширили свою разведывательную деятельность в европейских странах. К каким последствиям может привести расследование в Испании, пока непонятно. Ранее «дело Скрипалей» стало поводом для совместных ограничительных мер со стороны западных стран против России.

Изначально Мадрид называл референдум о независимости Каталонии нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент мятежного региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ на эту меру центральное правительство задействовало ранее никогда не применявшуюся 155-ю статью основного закона, которая позволила наложить ограничения на самоуправление Каталонии. Сейчас, согласно опросу центра изучения общественного мнения при правительстве Каталонии, свыше половины испанцев выступают против гипотетического проведения в регионе референдума о характере взаимоотношений автономии с Мадридом. Участников социологического исследования спросили, нужно ли, на их взгляд, организовать плебисцит, чтобы жители региона «решили, какие отношения они хотят между Каталонией и Испанией». В итоге примерно 36% опрошенных заявили, что не выступили бы против проведения референдума, в то время как около 52% испанцев категорически отвергли такой план. При этом сами каталонцы, если верить приведённым данным, в большинстве (свыше 70% респондентов) высказались за организацию плебисцита.