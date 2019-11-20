Стало известно о казни солдата бойцами ЧВК Вагнера

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным , казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада . Видео с издевательствами появилось в сети в июне 2017 года, однако понять, кто на нем запечатлен, удалось только сейчас, пишет «Новая газета».

На опубликованных кадрах видно, как несколько человек в неформальном обмундировании бьют кувалдой лежащего на земле мужчину в гражданской одежде. Избивающие говорят на русском без акцента, играет песня со словами «снимаю с плеч тяжелый автомат, стреляю в сына, потом стреляю в мать». По данным издания, в 2017 году, когда ролик только появился интернете, пользователи предположили, что его главные герои — бойцы ЧВК Вагнера. Однако на той записи лиц не видно, поэтому подтвердить эту информацию было невозможно.

Но в ноябре 2019-го в сети опубликовали продолжение той видеозаписи. На кадрах запечатлено тело мужчины, видно, как боец отрезает ему голову ножом. Окружающие при этом кричат: «Давай, прямо позвонки ему ломай! Лопаткой давай!». Затем саперной лопаткой мужчине отрубают руки, подвешивают за ноги, обливают бензином и сжигают. Участники ролика продолжают веселиться, говорят о шашлыках и жареных ребрышках.

Арабским СМИ удалось установить личность погибшего. Им оказался Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха Аль-Бута. Он родился в 1986 году в Дейч-эз-Зоре, был мобилизован в июле 2017-го в резерв армии Асада, затем дезертировал, но его поймали. Казнь проиходила в сирийской провинции Хомс.

«Новой газете» удалось установить личность одного из бойцов ЧВК. Предположительно, его зовут Станислав Д., в группе Вагнера он служил в разведке. В распоряжении журналистов есть копия его паспорта, анкета службы безопасности, автобиография и расписка о неразглашении информации. При поступлении на службу он указал, что служил рядовым в ставропольской полиции и вступил в ЧВК, чтобы представлять интересы России за границей.

Имена других героев видео не сообщаются.