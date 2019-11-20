Зеленский считает перемирие в Донбассе «фейком» 

По мнению главы Украины Владимира Зеленского, на встрече "нормандской четверки" необходимо обсудить перспективу достижения реального прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон.
"Фейковое прекращение огня. Фейковое хлебное перемирие.. Два-три дня было перемирие, а затем начали постреливать", — заявил украинский лидер, пояснив, что считает "серьезным" прекращением огня отсутствие выстрелов.
Напомним, ранее, как уже сообщали сегодня "Аргументы недели", Владимир Зеленский назвал единственное условие, при котором, по его мнению, проведение местных выборов на территории Донбасса станет возможным.