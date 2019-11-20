ОАГ приняла резолюцию по Боливии с призывом к немедленным выборам

Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) утвердил в среду резолюцию, призывающую к прекращению насилия и срочным выборам в Боливии , а также к уважению верховенства закона.

Постоянный совет ОАГ принял резолюцию "О ситуации в Боливии": 26 голосов "за", три — "против", четыре члена организации воздержались, сообщается в Twitter ОАГ.

Проект резолюции, представленный делегатами Бразилии Колумбии , призывает стороны конфликта в Боливии к немедленному прекращению насилия и проведению всеобщих выборов как можно скорее.

Ранее в среду временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила журналистам, что сегодня может быть объявлена дата всеобщих выборов. В то же время сенат, подконтрольный партии Моралеса, посчитал проведение выборов без согласования закона в парламенте антиконституционным. Депутаты направили в конституционную комиссию собственный проект закона о проведении национальных и региональных выборов.

Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.