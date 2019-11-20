Израиль зашёл к иранцам с тыла

Последние бомбардировки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объектов в Сирии были интерпретированы по-новому как в еврейском государстве, так и за его пределами. В результате последних обстрелов сирийской территории погибли как минимум пять солдат сирийской правительственной армии и шесть военных советников иранской военно-политической организации Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Ракеты поразили несколько армейских позиций в районе Кунейтры, а также объекты в Эль-Кисве и Кудсии, где и находились иранские военные специалисты.

По данным сирийских государственных СМИ, жертвами израильских атак стали двое мирных жителей, которые скончались от полученных осколочных ранений. Так, один из снарядов, по этой информации, попал в жилой дом. Раненые были доставлены в госпиталь в Катне. Сообщения о пострадавших поступили из предместья Кудсия на западе Дамаска , которое, как говорят наблюдатели, раньше не раз подвергалось ракетным атакам со стороны ЦАХАЛ. При этом удары были нанесены со стороны Голанских высот и города Марджаюн на юге Ливана , обращают внимание военные в разговоре с государственной прессой.

Пресс-служба ЦАХАЛ уточнила, что в операции участвовали самолёты. Были атакованы десятки позиций сирийской армии и подразделения «Кудс» в составе КСИР. Как отмечает пресс-служба, обстрел был возмездием за осуществленные ранее атаки израильской территории. Так, 19 ноября израильские военные сообщили о перехвате средствами ПВО четырёх ракет, запущенных из Сирии по Голанам. При этом израильская армия обращает внимание на то, что, отвечая на нападения, она целилась по местам расположения ракет класса «земля — воздух», военным базам и складам с оружием.

Как заявил 20 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху , атаками в Сирии власти еврейского государства продемонстрировали, что намерены отвечать на любые посягательства со стороны Ирана.

Я дал понять, что тем, кто причиняет нам вред, мы нанесем ответный вред, — заявил глава правительства. — Мы будем продолжать обеспечивать безопасность Израиля.

Вступивший недавно в должность министр обороны Израиля Нафтали Беннетт заявил, что израильский ночной набег на сирийскую территорию показал изменение в правилах: теперь любой, кто стреляет по Израилю днем, «не будет спать по ночам». По словам главы оборонного ведомства, израильское послание иранскому руководству заключается в том, что оно больше не застраховано. Доказательством этому, вероятно, служат убийства военных советников Ирана.

Были гипотезы, что на фоне уже тлеющего правительственного кризиса в Израиле иранские власти попытались диктовать новое «сдерживающее уравнение» в отношении Израиля, согласно которому любая атака на цель, связанную с Тегераном или с лояльными ему региональными силами, приведёт к немедленному удару по израильским объектам. Даже было предположение, что у еврейского государства — на фоне политической неопределённости — попросту не будет ресурсов для того, чтобы ответить. Однако, судя по всему, такие доводы оказались не более чем пропагандистской уловкой политических стратегов Нетаньяху, который пытается доказать риск правительственного кризиса для безопасности еврейского государства и сформировать коалицию на выгодных для себя условиях в краткий срок.

Авторы издания Haaretz полагают, что главный «месседж» этих нападений на сирийские и иранские объекты был следующим: во-первых, Израиль не является Саудовской Аравией и не будет игнорировать военную агрессию, как это произошло после массированной атаки на нефтеперерабатывающие объекты нефтяного гиганта Saudi Aramco в середине сентября. А, во-вторых, командование КСИР должно пересмотреть свой проект по установлению и наращиванию присутствия на сирийско-израильской границе, считают авторы Haaretz. В нём еврейское государство видит «красные линии», и правительственный кризис вряд ли помешает ответным мерам. В то же время аналитики не могут обойти вниманием следующее: вероятно, на фоне ожесточённых топливных протестов в Иране Израиль рассчитывает на то, что эти ракетные «сообщения» будут лучше понятны иранским руководством.