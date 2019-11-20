На Украине 300 предприятий готовят к приватизации

На Украине более 300 госпредприятий начали готовить для приватизации

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины запустило передачу 339 госпредприятий Фонду госимущества Украины (ФГИУ) для проведения приватизации, сообщил в среду замминистра Павел Кухта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 декабря подготовить большие государственные предприятия к приватизации и провести первый такой конкурс не позже 1 апреля. Кроме того, он среди прочего поставил задачу министерству начать подготовку к масштабной приватизации. После этого Кухта заявлял, что как минимум пять крупных и 300 малых предприятий должны быть приватизированы в 2020 году.

"Сегодня запустили передачу с минэкономики в управление Фонда госимущества Украины 339 госпредприятий на приватизацию, выполняя поручение президента Украины о передаче 500 объектов до конца 2019 года", — написал сегодня Кухта на страничке в Facebook.

По его словам, большинство из этих предприятий неэффективны, производственной деятельности не осуществляют, но имеют на балансе недвижимое госимущество.