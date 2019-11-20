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Артиллерийский удар ВСУ по окраине Донецка попал на видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Артиллерийский удар ВСУ попал на видео
Фото: ТК «Звезда»
В ДНР заявили, что по населенному пункту было выпущено 17 снарядов калибра 152 миллиметра.
Украинские силовики нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Спартак, расположенному на окраине Донецка. На кадрах из ДНР, попавших в распоряжение «Звезды», слышен сильный хлопок.
Представители самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что обстрел со стороны вооруженных формирований Украины был зафиксирован в среду, 20 ноября, в 16:20.
По данным властей ДНР, киевские силовики выпустили 17 снарядов калибра 152 миллиметра. Информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.
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Теги:
В мире , Донецк
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