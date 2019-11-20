Артиллерийский удар ВСУ попал на видео

Артиллерийский удар ВСУ по окраине Донецка попал на видео

В ДНР заявили, что по населенному пункту было выпущено 17 снарядов калибра 152 миллиметра.

Украинские силовики нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Спартак, расположенному на окраине Донецка . На кадрах из ДНР, попавших в распоряжение «Звезды», слышен сильный хлопок.

Представители самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что обстрел со стороны вооруженных формирований Украины был зафиксирован в среду, 20 ноября, в 16:20.

По данным властей ДНР, киевские силовики выпустили 17 снарядов калибра 152 миллиметра. Информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.