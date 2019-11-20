В ДНР заявили об артиллерийском ударе ВСУ по окраине Донецка

Украинские военнослужащие нанесли массированный артиллерийский удар по окраине Донецка . Обстрелу подвергся поселок Спартак. Представители самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ применили орудия калибром 152 миллиметра.

«В 16:20 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению от Орловки к Спартаку: выпущено 17 снарядов калибром 152 мм», — цитирует Донецкое агентство новостей сообщение СЦКК.

По данным властей ДНР, киевские силовики также обстреляли поселок Гольмовский на севере Горловки, по которому было выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра. Данные о возможных жертвах и разрушениях уточняются.