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В ДНР заявили об артиллерийском ударе ВСУ по окраине Донецка 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
В ДНР заявили об артиллерийском ударе ВСУ
Фото: РИА Новости
Украинские военнослужащие нанесли массированный артиллерийский удар по окраине Донецка. Обстрелу подвергся поселок Спартак. Представители самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ применили орудия калибром 152 миллиметра.
«В 16:20 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению от Орловки к Спартаку: выпущено 17 снарядов калибром 152 мм», — цитирует Донецкое агентство новостей сообщение СЦКК.
По данным властей ДНР, киевские силовики также обстреляли поселок Гольмовский на севере Горловки, по которому было выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра. Данные о возможных жертвах и разрушениях уточняются.
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Теги:
В мире , Украина , Донецк
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