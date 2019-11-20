Зеленский прибыл в Луганск на открытие моста на линии соприкосновения

Отмечается, что мост построен на пункте пропуска через линию соприкосновения сторон вооруженного конфликта в Донбассе.

Зеленский в присутствии представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) общается с украинскими журналистами.