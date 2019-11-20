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Зеленский прибыл в Луганск на открытие моста на линии соприкосновения 

Газета.Ru + ещё 1 38 минут назад
Зеленский прибыл в Луганск на открытие моста
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Луганск на открытие моста через реку Северский Донец. Об этом сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что мост построен на пункте пропуска через линию соприкосновения сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
Зеленский в присутствии представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) общается с украинскими журналистами.
Со стороны ЛНР в станице Луганской также присутствуют представители Луганска в СЦКК, наблюдатели СММ ОБСЕ и глава Министерства иностранный дел ЛНР Владислав Дейнего.
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Теги:
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Владислав Дейнего , Луганск
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