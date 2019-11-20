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Зеленский прибыл на КПП между Киевом и ЛНР 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Зеленский прибыл на КПП между Киевом и ЛНР
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский приехал на пункт пропуска между подконтрольной Киеву территории Донбасса и ЛНР.
На этом участке ожидается открытие моста, передает РИА «Новости».
Мост через Северский Донец на пункте пропуска «Станица Луганская» был разрушен в 2015 году. ЛНР и Киев договорились отремонтировать конструкцию, с 1 августа начались работы по разминированию перед мостом.
В сентябре возле другого моста в Луганске произошел сильный взрыв. В результате подрыва получил повреждения путепровод, СК России возбудил уголовное дело.
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Теги:
В мире , Украина , Владимир Зеленский , СКР , РИА Новости
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