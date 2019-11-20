Зеленский прибыл на КПП между Киевом и ЛНР

На этом участке ожидается открытие моста, передает РИА «Новости».

Мост через Северский Донец на пункте пропуска «Станица Луганская» был разрушен в 2015 году. ЛНР и Киев договорились отремонтировать конструкцию, с 1 августа начались работы по разминированию перед мостом.