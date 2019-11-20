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Киев обвинил Москву в воровстве унитазов с возвращённых кораблей 

Говорит Москва 24 минуты назад
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
Фото: РИА Новости
Речь идёт о судах, задержанных в прошлом году во время провокации в Керченском проливе.
Как заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, украинские катера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» находятся в небоевом состоянии и «фактически убиты».
«Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы», — сказал Воронченко в эфире «4 канала».
25 ноября прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, опасно маневрировали и не подчинялись требованиям пограничников нашей страны. В результате все суда были задержаны вместе с экипажем и впоследствии арестованы.
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Теги:
В мире , Украина , Игорь Воронченко , Киев , Москва
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