Генсек НАТО считает, что ЕС не может защитить Европу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что ЕС не в состоянии защитить Европу. Соответствующее мнение он выразил в опубликованном в среду интервью газете El Pais.

"На следующей неделе я поеду в Париж и планирую обсудить вопрос [высказывания о "смерти мозга" альянса] с президентом [ Франции Эмманюэлем] Макроном, — уточнил Столтенберг. — Сегодня я могу сказать, что НАТО сильна, оперативна и жизненно важна для нашей безопасности". "Европейский блок не может заменить трансатлантический блок, — заверил он. — ЕС важен, но не может защитить Европу".

"Мы живем в мире, в котором мы должны быть вместе, — считает генсек организации. — Реальность такова, что существует так много вызовов, так много угроз, так много неопределенности, что лучший способ защитить страну — это быть с другими странами". "Пока любой потенциальный противник знает, что нападение на союзника спровоцирует ответ всего альянса, нападений не будет", — полагает Столтенберг.

По его мнению, "любая попытка отдалить Европу от Северной Америки не только ослабит НАТО, но и разделит Европу". "Альянс сохранял мир и избегал конфликтов в течение 70 лет, — считает Столтенберг. — И мы будем продолжать это делать еще многие десятилетия".

Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и находится в состоянии "смерти мозга". Президент Франции также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу".